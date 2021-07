Tennis - Roger Federer a fait preuve de caractère

Une image dit parfois beaucoup. Celle que vous pouvez voir juste au-dessus, qui incarne cette joie féroce de Roger Federer après avoir validé son ticket pour les 8es de finale de Wimbledon pour la 18e fois – la 69e en Grand Chelem –, raconte la force de caractère et le soulagement du «Maître», qui a d’abord joué son meilleur tennis depuis son retour sur le circuit avant de devoir batailler face à un Cameron Norrie retrouvé. Mais le Britannique, 34e joueur mondial, a craqué au lieu de s’offrir un 5e set de tous les possibles (6-4 6-4 5-7 6-4).

Dans la lignée de sa performance aboutie contre Richard Gasquet il y a 48 heures, le Bâlois de bientôt 40 ans est encore monté d’un cran sur le Centre court samedi. Certes il a profité des errements en coup droit ou au service du récent finaliste au Queen’s pour faire le break à 3-3 mais dès les premiers échanges, on l’a vu très en jambes et en parfaite osmose avec son coup droit, le baromètre de son jeu. Il faut l’écrire: l’espace de deux sets, le Suisse a joué comme jamais il ne l’avait fait depuis la mi-mars et son retour de blessure à Doha.