Tennis - Roger Federer a quitté Wimbledon «secoué»

Il l’avait martelé depuis son retour au jeu, à la mi-mars. Mais Wimbledon, son grand objectif, s’est arrêté plus que tôt que ce qu’il avait imaginé. «J’étais très déçu sur le court. Et je le suis toujours, a confié Roger Federer avant de quitter la salle d’interview, mercredi soir. Maintenant que c’est terminé, je me sens libéré d’un poids et horriblement épuisé mentalement.»