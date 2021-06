Tennis - Roger Federer a survécu à la «night session»

À l’instar des autres stars du circuit depuis le début de la semaine, Roger Federer a aussi eu le droit samedi soir à son entrée sur le court Philippe-Chatrier dans un silence de cathédrale. À bientôt 40 ans, et pour son 1519e match sur le circuit face à son 347e adversaire (Dominik Koepfer), le Bâlois a expérimenté sa première « night session » à huis clos - couvre-feu oblige - au 3e tour de Roland-Garros.

Dans la nuit parisienne et sa quinzaine de degrés, « RF » a mis un certain temps à trouver ses repères et ses sensations . S’il n’a rien eu à se reprocher sur les deux premières balles de break qu’il s’est procurées, à 2-1, le Suisse a levé les bras de dépit à 4-3, après avoir commis une erreur en revers slicé inhabituelle. Auteur de 16 fautes directes dans le 1er set, qu’il aurait pu empocher à 5-4 sans un passing de revers dans le filet, le « Maître » a profité d’une double faute adverse - comme contre Marin Cilic - en plein tie-break pour faire main basse s ur la première manche .

Le début de la deuxième a été décousu. Koepfer a lâché deux fois sa mise en jeu mais Federer, abandonné par sa première balle pendant trois jeux (40%), n’a pas fait mieux et ainsi manqué l’occasion de s’envoler au tableau d’affichage. À des années - lumière de sa qualité au service contre le Croate il y a deux jours - 16 aces, son plus gros total depuis 10 ans à Paris contre seulement 2 samedi soir après deux sets -, l’homme aux 20 Grand Chelem n’a pas su s’offrir assez de points gratuits. Il l’a payé au tie-break et à 23h05, le gaucher de Furtwangen était de retour .

Coupable d’une erreur de jugement sur un retour où il s’est fait lober, Federer a fini de mettre le 59e joueur mondial en confiance en se faisant breaker dès le début du 3e set. Koepfer s’est libéré avant de connaître un passage à vide à 4-3 en sa faveur, offrant le débreak au Bâlois sur un concert de fautes directes. Car il ne faut pas s’y tromper: si « RF » a repris les commandes de manière inespérée pour mener deux manches à une, il le doit avant tout à l’Allemand. Et aussi à cette défense puis cette amortie de revers pour conclure le 3e tie-break de la soirée .

On se disait alors que pour lui, le plus dur était peut-être fait. Surtout après ce break au début de la 4e manche saupoudré d’un crachat de Koepfer, fou de rage, sur la marque de sa balle dans le couloir. Mais à 00h16, et après deux nouvelles erreurs grossières en coup droit, le Suisse était de retour à la case départ (2-2)... Sauf qu’e ncore une fois, il a pu compter sur la maladresse de l’Allemand, qui a galvaudé deux smashs dans le même point à 5-5 15-0. Koepfer a perdu les quatre suivants, sa mise en jeu et à 00h43, Federer a pu lever les bras de soulagement.