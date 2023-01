Tennis: Roger Federer affole le monde du padel

Le monde du padel est en feu. Depuis dimanche et la publication d’une photo par Roger Federer le montrant en train de jouer au padel à Dubaï avec son coach de toujours, Severin Lüthi, les fans de ce sport en plein développement – et ceux de Federer – sont comme des fous. Et si le «Maître» avait trouvé sa voie pour sa reconversion?

En Suisse, c’est Stan Wawrinka qui a acquis les droits de propriété d’un tournoi de l’APT Padel Tour. La première édition devrait se tenir cette année dans un lieu et à une date encore à définir. Et si Roger Federer en devenait l’ambassadeur, il est certain que la lumière éclairerait encore plus cet événement.