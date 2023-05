Tennis: Roger Federer au Lesotho pour la bonne cause

Retiré des courts de tennis depuis septembre dernier, Roger Federer continue d’ avoir une vie bien remplie . Après ses présences très remarquées début mai au gala du Met à New York puis au Grand-Prix de Miami de Formule 1, l’ancien numéro un mondial a mis le cap sur le continent africain pour un voyage bien moins «bling-bling», mais ô combien important et méritoire.

Au Lesotho, Roger Federer a rencontré dès son premier jour des représentants du gouvernement, ainsi que des acteurs des secteurs privés et des organismes du développement. «Les secteurs des affaires et du développement doivent accélérer les efforts de coordination pour mettre en commun les ressources vers une vision unifiée de la protection et de l'éducation de la petite enfance», a insisté le Rhénan.