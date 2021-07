Tokyo 2020 - Roger Federer aux JO de Tokyo, c’est officiel

Les sélections sont ainsi terminées, et le Swiss Olympic Team pour Tokyo comprend donc 116 athlètes. «J'espère qu’avec le début de l'événement, la population japonaise se laissera emporter par l'esprit olympique et les grandes performances des athlètes du monde entier», a expliqué Ralph Stöckli, chef de mission de Swiss Olympic.

À Tokyo, Roger Federer participera aux Jeux olympiques pour la cinquième fois après 2000, 2004, 2008 et 2012! Si possible, le Bâlois tentera d’ajouter une médaille à sa collection olympique, composée de l'or du double 2008 (avec Stan Wawrinka) et de l'argent du simple 2012. Comme Federer, Viktorija Golubic est actuellement toujours en lice au tournoi de Wimbledon. Et tout comme Belinda Bencic, la Zurichoise a également été sélectionnée pour Tokyo 2020.



En équitation, les sauteurs d'obstacles se sont fixé comme objectif de remporter une médaille. Steve Guerdat, qui participera aussi à ses cinquièmes Jeux olympiques, Martin Fuchs, Beat Mändli et Bryan Balsiger formeront une solide équipe suisse. Il sera décidé sur place qui participe à l’épreuve individuelle et qui participe à la compétition par équipes. Désormais, seuls trois cavaliers par pays sont autorisés à concourir.