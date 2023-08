Tennis: Roger Federer est aussi à l'aise en homme d'affaires

S’il n’est pas en Angleterre pour rencontrer le créatif designer Jonathan Anderson on le retrouve à Tokyo ou comme cette semaine à New York où il est allé présenter sa nouvelle collection de vêtements Uniqlo. C’est dans un magasin de la Cinquième Avenue à Manhattan qu’il était engagé par la société japonaise – qui lui verse 26 millions de francs par an jusqu’en 2028 – pour promouvoir et commercialiser ces nouveaux modèles sportifs et confortables.