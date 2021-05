Tennis - Roger Federer: «Cela me fait trop mal au cœur»

Un petit match et puis s’en va pour Roger Federer à Genève. AFP

Roger, comment vous êtes-vous senti physiquement pour ce match de reprise à Genève?

J’ai eu de la peine au début à trouver mon rythme. Je ne savais pas trop comment me positionner par rapport à la ligne de fond, à quel point je devais me reculer ou non. J’ai essayé d’autres choses dans le 2e set. Ça a marché et cela m’a permis de me relaxer du fond de court, de prendre la balle plus tôt et de mieux la traverser. Mais le moment où c’est devenu plus dur, en fin de match, mon jeu n’était pas là. J’ai trop raté pour m’en sortir.

À quel point êtes-vous déçu de votre niveau aujourd’hui? Car c’était important pour vous de jouer plus de matches avant d’aller à Roland-Garros…

Oui, mais Roland-Garros n’est pas mon objectif premier, c’est le gazon. J’ai encore du temps. Bien sûr, à 4-2 dans le 3e, je me suis dit que j’avais été capable de renverser le match, en jouant mieux, et après, tout est fini 10 minutes plus tard. On sait comment c’est le tennis, c’est très brutal parfois. Au final, je ne mérite pas de gagner, il n’y avait pas assez de choses qui sortaient de ma raquette. Je n’ai pas protégé mon service plusieurs fois, ni pu breaker plusieurs fois. J’ai été un peu limité sur le court (…) Je m’attendais à mieux de moi-même car je jouais mieux à l’entraînement. J’aurais aimé faire plus de matches à Genève, mais c’est comme ça. Je dois l’accepter et aller de l’avant.

Que retenez-vous de positif de votre apparition en Suisse?