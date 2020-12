Roger Federer à Zurich dimanche soir. KEYSTONE

Peut-être était-ce l’émotion. Ou une façon de montrer à quel point cette récompense comptait à ses yeux. Son trophée de meilleur sportif suisse des septante dernières années dans les mains, Roger Federer a envoyé une phrase sujette à beaucoup trop d’interprétation. «J’espère retrouver le circuit en 2021. On verra bien mais si ma carrière devait s'arrêter là, ce serait incroyable de la terminer avec cette récompense.» En quelques mots, le Bâlois de 39 ans a rappelé à tous ses fans que sa retraite sportive n’avait sans doute jamais été aussi proche.

Plus tôt dans la soirée, l’homme aux 20 titres en Grand Chelem avait évoqué son retour à la compétition, lui qui n’a plus joué depuis sa défaite à Melbourne, il y a près d’une année. Opéré du même genou à deux reprises en février et juin, «RF» a dit ne pas savoir s’il pourra disputer le prochain Open d’Australie, sans sa famille à ses côtés. «J'adorerais y aller, mais ça va être très juste avec mon genou. J'avais espéré être à 100 % de mes moyens dès octobre, mais ce ne fut malheureusement pas le cas et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui.»

Le report – elle se disputerait dès le 8 février – de la première levée du Grand Chelem pourrait l’aider dans sa course contre la montre. Mais même avec ça, le voir à Melbourne Park réside pour l’heure du mirage. «J'aurais souhaité être plus en avance sur mon programme, mais je suis tout de même satisfait d'être là où j'en suis. L'opération en juin fut un véritable coup d'arrêt. Mais depuis cette intervention, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup avancé. Je me laisse encore du temps avant de trancher. Les trois prochains mois vont être cruciaux pour moi.»