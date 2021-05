Tennis - Roger Federer connaît son premier adversaire

En plus de Roger Federer, Belinda Bencic et Viktorija Golubic, il y aura deux autres Suisses dans le tableau principal: Stefanie Vögele et Henri Laaksonen. L ’ Argovienne défiera l ’ Italienne Jasmine Paolini (WTA 91) et le Schaffhousois sera lui opposé à l ’ Allemand Yannick Hanfmann (ATP 93), qu ’ il n ’ a jamais affronté .