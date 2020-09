Roger Federer est le sportif le mieux payé du monde, avec 106,3 millions de dollars empochés selon le magazine Forbes. La publication économique américaine a publié son traditionnel top 100 des célébrités les mieux rémunérées cette année. S’il est l’athlète avec le plus gros revenu, le Bâlois de 39 ans est devancé par deux stars, Kylie Jenner et Kanye West, qui ont empoché respectivement 590 millions (!) et 170 millions.