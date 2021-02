Tennis : Roger Federer de retour en mars, Rafael Nadal touché au dos

Le Bâlois a annoncé qu’il reprendrait la compétition à l’occasion du tournoi de Doha. Souffrant du dos, l’Espagnol renonce lui au premier match de l’ATP Cup, ce mardi.

Après avoir été opéré deux fois du genou l’an dernier, Roger Federer annonce son retour! Absent de la compétition depuis sa demi-finale perdue face à Novak Djokovic en janvier 2020 à l’Open d’Australie, le Bâlois de 39 ans retrouvera les courts de tennis à l’occasion du tournoi ATP 250 de Doha, qui aura lieu du 8 au 13 mars. C’est en tout cas ce que Federer a annoncé à la SRF: «Je me suis pendant longtemps demandé quand et où revenir. Pour l'Open d’Australie, c’était encore trop tôt pour mon genou», a déclaré «RF».

Ses objectifs sont Wimbledon, les Jeux Olympiques et l’US Open. «Je veux encore fêter de gros titres», a souligné Federer. Il n’a plus disputé le tournoi qatari depuis 2012, où il a triomphé en 2005, 2006 et 2011.