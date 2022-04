Tennis : Roger Federer détrôné par Henri Laaksonen

Pour la première fois depuis 21 ans, le Bâlois n’est plus le No 1 du classement national effectué par Swiss Tennis.

Toutes les séries ont une fin. Celle de Roger Federer en tant que No 1 du tennis suisse s’est terminée ce mardi. Selon le classement semestriel publié par Swiss Tennis, Henri Laaksonen (ATP 87) est désormais le meilleur joueur du pays. Federer (ATP 44) et Stan Wawrinka (ATP 236), respectivement premier et deuxième jusqu’à présent, ont été retirés de la hiérarchie à cause de leur longue absence sur le circuit. «Leur classement général a été gelé à la fin du mois de mars», explique la Fédération dans un communiqué.