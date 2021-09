Tennis - Roger Federer donne des nouvelles rassurantes

Depuis, le Bâlois qui a fêté ses 40 ans le 8 août s’était terré dans le silence. Lundi, il s’est exprimé dans le cadre d’une réunion avec ses sponsors à Zurich. «Le pire est derrière moi, a-t-il affirmé aux médias nationaux présents sur place. Je me sens très bien. Je récupère bien. La rééducation se passe très bien, sans accroc. Je me sens fort et excité par ce qui arrive.»