Tennis: Roger Federer éjecté du Top-50 à l’ATP, Medvedev No 1

Tennis : Roger Federer éjecté du Top-50 à l’ATP

Désormais 68e joueur mondial, le Bâlois n’appartient pas au cercle des 50 meilleurs joueurs du monde pour la première fois depuis 22 ans. Medvedev et Zverev ont dépassé Djokovic.

Le Russe Daniil Medvedev occupe à nouveau la place de No 1 mondial, cette fois devant l’Allemand Alexander Zverev, pour la première fois No 2, au détriment du Serbe Novak Djokovic qui recule au troisième rang du classement ATP publié ce lundi. Agé de 26 ans, Medvedev avait déjà brièvement occupé cette place de No 1 durant deux semaines fin février et début mars.

Du côté suisse, Roger Federer (68e) et Stan Wawrinka (290e) ont dégringolé dans le classement, perdant respectivement 18 et 32 places. C’est la première fois depuis le 11 juin 2000, soit 22 ans et 2 jours, que Federer n’appartient pas au cercle des 50 meilleurs joueurs du monde. Pire: il sortira certainement du Top-100 lundi prochain, après la tournoi de Halle, et n’aura plus de classement ATP au sortir du tournoi de Wimbledon