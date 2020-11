Roger Federer sur un court, raquette en main et frappant une petite balle jaune. Cette image s’était tellement installée dans les têtes qu’on en avait presque oublié la douce sensation qu’elle pouvait procurer. L’année 2020 a décidé d’y remédier en infligeant au «Maître» la plus longue pause de sa carrière. Et une sensation de vide à l’observateur, par conséquent.