Federer prévoit aussi de jouer sur terre battue

Sur son forfait à l’Open d’Australie: «J’ai longuement réfléchi à la date et au lieu de mon retour. Mais en fonction de l’état de mon genou, l’Open d’Australie arrivait trop tôt. Cela m’a fait mal de devoir y renoncer. Melbourne est un des endroits où j’aime le plus jouer.» Federer n’a jamais manqué le tournoi australien depuis 23 ans…

Sur ce qu’a été sa vie sans tennis: «Je pensais que je ne serais pas trop «accro» à l’actualité sportive, et que je serais concentré sur mes enfants et ma rééducation. Mais j’ai été surpris: j’ai toujours suivi les résultats sportifs et regardé des matches. Et cela, c’est une chose que je ne fais pas quand je suis engagé à un tournoi.»