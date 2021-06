Tennis - Roger Federer: «J’ai raté le but de Gavranovic»

Roger Federer à l’heure de l’interview mardi sur le Centre court. Getty Images

Roger Federer a beau être patriote, il reste avant tout un immense mordu de son sport. Alors que la fin de la rencontre entre la Suisse et la France approchait lundi soir et que les partenaires de Granit Xhaka accusaient encore un but de retard sur ceux d’Hugo Lloris, on imagine volontiers le Bâlois de 39 ans changer de chaîne pour bifurquer sur la «BBC» dans sa chambre de l’hôtel Park Plaza de Westminster Bridge.

À ce moment-là, Andy Murray venait de mettre le point final à son retour victorieux à Wimbledon, quatre ans après ses dernières foulées dans le «Temple». Et «RF» n’aurait raté les premiers mots de son partenaire d’entraînement avant le tournoi pour rien au monde. «Je voulais voir ses émotions et écouter son interview car j’étais tout content pour lui. Du coup, j’ai raté le but de Gavranovic (ndlr: l’égalisation à 3-3 à la 90e), a-t-il rigolé mardi soir en visioconférence, après sa qualification pour le 2e tour à Church Road. Mais lorsque j’ai entendu “but”, j’ai tout de suite remis le match.»

Roger Federer et Andy Murray à l’entraînement sur le court 14 vendredi dernier. AFP

«Je me suis senti mal pour la sélection française et ses joueurs, car j’aime beaucoup les regarder jouer» Roger Federer

Programmé en milieu d’après-midi mardi sur le Centre court, Roger Federer a pu se permettre de regarder la partie jusqu’à son terme. «Évidemment qu’une séance de tirs au but est cruelle. Surtout depuis votre fauteuil. C’était mon cas, j’étais tout crispé à la fin. Mais j’espérais voir des penalties parce qu’on sait que dans ces cas-là, tout est possible, a-t-il poursuivi. D’habitude, à 3-1 contre les Français, c’est fini. Cela n’arrive presque jamais de gagner un match comme ça. Je me suis senti mal pour la sélection française et ses joueurs parce que j’aime beaucoup les regarder jouer. J’aurais aimé les voir encore un peu dans cet Euro.»

«Cela aurait été si facile de lâcher l’affaire… Ils se sont battus comme des lions et cela m’a rendu vraiment fier.» Roger Federer

Grand fan du FC Bâle, le Rhénan a adoré cette équipe de Suisse résiliente comme jamais. «Vous menez 1-0, puis vous ratez un penalty et là, tout change en l’espace d’une demi-heure. Cela aurait été si facile de lâcher l’affaire… Ils se sont battus comme des lions et cela m’a rendu vraiment fier. Cela montre juste que dans le sport, en particulier le football, si une équipe tire à la même corde, ensemble, et croit vraiment en ce qu’elle peut accomplir, elle peut déplacer des montagnes. La Suisse l’a fait face à une nation dont on savait qu’elle était l’une des favorites du tournoi.»