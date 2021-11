Tennis – Roger Federer: «J’estime mon retour pour l’été»

Roger Federer a posé ses béquilles, augmenté les séances de rééducation et, puisque son premier «grand check-up avec les médecins» s’est révélé très encourageant, il a décidé de donner le cap de ses prochains mois. «Je pourrai recommencer à courir tranquillement en janvier et reprendre des séances sur le court avec des appuis complexes en mars ou avril, nous a-t-il expliqué. Aujourd’hui, j’estime donc mon retour à la compétition à l’été 2022.»

L’été, c’est loin pour un champion de 40 ans et ses millions d’admirateurs. D’autant plus que «RF» ne s’en cache pas: il serait «extrêmement surpris de pouvoir jouer Wimbledon». Comment dès lors expliquer une indisponibilité qui s’élèverait à un an? «Cet été, il a été décidé de suturer la lésion à mon ménisque, ce qui implique un certain temps d’immobilisation. Les médecins en ont donc profité pour traiter aussi mon cartilage. La combinaison de ces deux interventions impose de la patience et de la prudence.»