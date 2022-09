Roger Federer annonce la fin de sa carrière

«Comme vous le savez tous, les trois dernières années ont mis sur ma route des blessures et des opérations. J’ai travaillé très dur pour revenir en forme et retrouver le très haut niveau. Mais j’en ai bien conscience, mon corps a ses limites et il m’a envoyé un message clair ces derniers temps. J’ai 41 ans. J’ai disputé plus de 1500 matches, durant 24 ans. Le tennis m’a donné bien plus que je n’aurais pu le rêver et je suis arrivé à un stade où je dois reconnaître qu’il est l’heure de mettre un terme à ma carrière.»