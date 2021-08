Tennis : Roger Federer ne sait pas encore quand il reviendra

Le tennisman bâlois confie, dans une interview accordée au Blick, que «pour le moment, tout est encore un peu incertain». Sera-t-il en mesure de participer à l’US Open?

Roger Federer, qui a déclaré forfait pour le tournoi olympique de Tokyo en raison d’une blessure à un genou, ne connait pas encore la date de son retour sur les courts. Le Suisse, qui vient de fêter son 40e anniversaire le 8 août, a évoqué dans un entretien publié vendredi par le journal Blick ses sentiments après le passage de cette date clé et ses problèmes de genou.

Interrogé sur son état physique, Federer dit aller «bien». «J’étais en vacances. Je n’ai rien fait depuis un moment à cause de mon genou. J’ai dû tout arrêter après Wimbledon, explique-t-il. Cette semaine, je dois rencontrer mes médecins et mon équipe, puis nous verrons la suite des événements. Pour l’instant, tout est encore un peu incertain.»

L’ancien No 1 mondial n’a disputé que 13 matches en 2021, après une saison 2020 perturbée par la pandémie de coronavirus et marquée par deux opérations du genou, au cours de laquelle il n’a joué qu’à six reprises.