Tennis - Roger Federer quitte déjà Genève!

Le plus dur semblait fait

Le plus dur semblait fait et l a quelques dizaines de privilégiés se préparaient à fêter la première victoire ATP de « RF » sur sol genevois. Mais dans un relâchement suspect – le manque de match s sans doute – le Bâlois céda étrangement sa mise en jeu et le momentum du match pile avant l’emballage final (4-3). La suite fila beaucoup trop vite. Deux jeux mal négociés, des coups droits dévissés en nombre. Roger Federer sauvait bien deux balles de match au courage, notamment grâce à un revers long de ligne rare. Mais le réveil manquait de substance et, après un dernier coup droit décentré, Pablo Andujar pouvait se prendre la tête dans les mains. À 35 ans, il venait de frapper le plus grand coup de sa carrière.