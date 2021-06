Tennis - Roger Federer réussit son retour sur gazon

Avant le tie-break du premier set, le Bâlois avait concédé les seules balles de break (2) de la manche. Plus inquiétant quant au manque de rythme du Maître, Ilya Ivashka signait trois jeux blancs sur son engagement avant d’égarer un point. Sur les six jeux de service de son adversaire, Roger Federer n’inscrivait d’ailleurs que deux (!) points. Heureusement, il en remportait trois lors du jeu décisif, qu’il s’adjugeait à sa quatrième balle de set.

Federer efficace

Dans la deuxième manche, Roger Federer faisait la course en tête et se montrait plus tranchant, sans toutefois se procurer la moindre balle de break. Jusqu’au 10e jeu. Le Biélorusse s’accrochait pour retarder l’échéance. Car le réalisme du Bâlois lui permettait d’éviter un deuxième tie-break et de conclure, quelques instants plus tard, sur sa quatrième opportunité.