Tennis - Roger Federer se rassure à Roland-Garros

On attendait de savoir. Les 5000 chanceux qui déambulaient dans les allées du site de la Porte d’Auteuil, les journalistes, mais aussi et surtout lui et ses entraîneurs Severin Luthi et Ivan Ljubicic. Depuis ce matin, tout le monde piaffait d’impatience de voir enfin ce que ça allait donner, treize jours après cette mortifiante défaite d’entrée lors du Geneva Open. Alors, certes, il faut écrire d’entrée que Denis Istomin, modeste 204e joueur mondial, n’était pas du calibre de Pablo Andujar, le bourreau du Bâlois au bout du lac. Mais il faut également écrire que «RF» ne ressemblait pas au joueur que l’on a vu deux semaines en arrière…