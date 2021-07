Tennis - Roger Federer se rassure contre Gasquet

C’est grâce à un tie-break conquérant et clinique au bout d’un premier set tendu que Roger Federer trouva enfin un rythme plus proche de ses standards. Tout s’est peut-être joué dans ce cinquième point du jeu décisif, un gauche-droite étouffant que « RF » domina avec une autorité inédite en 2021 (4-1). Soudain, le Bâlois ne faisait plus son âge. Et l’énergie positive emmagasinée à cet instant sembla le soulager au point de ramener à la vie son timing historique.

L’assurance d’antan

« Je connais Richard par cœur, on a joué si souvent l’un contre l’autre. Et je suis très content de ma performance aujourd’hui, réagissait « RF » à chaud. Après un premier set compliqué, je suis ravi d’avoir pu élever mon niveau au deuxième. J’ai vécu un an et demi compliqué et c’est beau d’être ici. J’ai beaucoup sué, beaucoup empilé d’informations ces derniers mois pour essayer d’arriver le mieux possible à Wimbledon. C’est un plaisir d’être à nouveau au troisième tour. » Un match à suivre samedi contre Cameron Norrie.