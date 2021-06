Tennis - Roger Federer se retire de Roland-Garros

Dans la nuit de samedi à dimanche, Roger Federer a donc quitté Roland-Garros pour de bon. AFP

Peu avant 2h, dans la nuit de samedi à dimanche, Roger Federer avait déjà bien préparé le terrain devant les journalistes en visioconférence. « Je dois décider si je continue à jouer ou pas. Je dois voir si ce n ’ est pas trop risqué d ’ insister ou si ce n ’ est pas le moment de me reposer. Parce que je n ’ ai pas de semaine de repos entre ici et Halle, comme ces dernières années. Chaque match, depuis Genève, on fait le point le lendemain matin au réveil pour voir comment va mon genou. »

On ne sait pas dans quel état s’est réveillé le Bâlois de bientôt 40 ans dimanche et si ce fameux genou qui a subi une double opération en 2020 l’a vraiment fait souffrir ou non. Après tout, ce retrait de Roland-Garros avant de défier l’Italien Matteo Berrettini lundi ressemble beaucoup à une manière de se préserver pour la suite de sa saison, lui qui n’a cessé d’affirmer son ambition de retrouver son jardin de Wimbledon en ayant atteint son pic de forme.

«Il est important que j’écoute mon corps et que je n’aille pas trop vite dans le retour à la compétition.» Roger Federer

«Après avoir discuté avec mon équipe, j’ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros aujourd’hui (ndlr: dimanche). Après deux opérations du genou et plus d’un an de rééducation, il est important que j’écoute mon corps et que je n’aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d’avoir gagné trois matches. Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être de retour sur le terrain », a déclaré Roger Federer, dans un communiqué transmis par l’organisation.