Tennis: Roger Federer se sent «plus léger et soulagé» loin du tennis

Loin du Pala Alpitour et des demi-finales du Masters, Roger Federer a ressorti ses raquettes du sac samedi à Tokyo. Le retraité le plus célèbre de la planète tennis avait répondu positivement à l’invitation de son sponsor Uniqlo, lequel organisait son «Life Wear Day» à l’Ariake Coliseum, stade où Belinda Bencic est devenue championne olympique l’année dernière.

Au programme: séance d’entraînement collective avec des enfants, spectacle son et lumière et exhibition en compagnie des stars japonaises Kei Nishikori et Shingo Kunieda ainsi que l’Écossais Gordon Reid, No 1 mondial en fauteuil en 2016. Le tout dans une ambiance aussi respectueuse que festive. «Cela ne te dérange pas trop de jouer avec une Rolex au poignet?» lui lança quand même un Nishikori soudain taquin. «C’est mon nouveau look de retraité», répondait le Bâlois, muni comme ses camarades d’un «micro embarqué».