Tennis - Roger Federer s’est rappelé au bon souvenir de Wimbledon

L’avenir (le Britannique Cameron Norrie, 34e joueur mondial, samedi) nous dira s’il a retrouvé pour de bon son rythme et son coup de poignet d’antan. Car, de l’autre côté du filet, ce n’était «que» Richard Gasquet (56e), qui lui convient bien et qu’il a battu 19 fois en 21 duels désormais.

Aucune émotion

Comme mardi, on a d’abord eu le droit à un Bâlois à «tâtons». Auteur une nouvelle fois de plusieurs frappes décentrées ou boisées, «RF» n’a exprimé aucune émotion pendant près d’un set. Comme s’il portait ses épaules tout le poids de ses mots, devenu son leitmotiv: «Wimbledon, c’est l’objectif de ma saison». Et puis on a enfin entendu le son de sa voix…

Lors du dixième jeu, il s’est encouragé. Au onzième, il est monté en régime du fond de court. Et puis il a sorti de son chapeau un jeu décisif de très haut niveau, avec un jeu de jambes fulgurant. Ce fut le premier moment charnière pour lui. Le second est intervenu en début de deuxième manche.

Richard Gasquet a levé les bras et remercié la foule après un incroyable revers le long de la ligne. Il n’aurait pas dû. Piqué dans son orgueil de champion, Roger Federer s’est fâché pour remporter les cinq points suivants et faire le break. Le Français ne l’a plus jamais revu. «J’ai pensé que si j’arrivais à faire quelque chose de similaire, ça me ferait plaisir, a réagi le Suisse. Je suis heureux que Richard m’a inspiré avec cette frappe.»