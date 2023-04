Tennis: Roger Federer, une vie en dehors des courts

Roger Federer a troqué le short et la raquette contre une chemise. Une autre vie s’offre désormais à lui.

Les athlètes de haut niveau n’ont absolument pas le droit de pratiquer d’autres sports, surtout s’ils sont à risques. Durant sa carrière, Roger Federer était interdit de ski alpin . Donc, dès qu’il a rangé ses raquettes, il a rattrapé le temps perdu et sorti ses lattes.

Mais Roger Federer ne se contente pas de prendre du bon temps dans les Alpes. Il s’occupe également de sa famille au bord du lac de Zurich, de sa fondation à travers le monde et développe surtout ses affaires à vitesse grand V.

Une entrée sur le marché des lunettes de soleil?

Selon une enquête de CH Media, l’ex-numéro un mondial de tennis, toujours à la recherche de nouveaux projets, devrait se lancer dans le commerce des lunettes de soleil et de ski, portant son propre logo «RF»: un marché à gros potentiel de croissance, surtout dans la région Asie-Pacifique. Une zone dans laquelle Roger Federer tente déjà d’implanter sa marque de chaussures de sport On et dans laquelle il peut compter sur un allié de poids avec Uniqlo, l’un de ses sponsors.