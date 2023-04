Russie: Roger Köppel «fait le malin» à Moscou et fait réagir des élus

Il est élu UDC au Conseil national mais aussi journaliste pour le journal conservateur «Die Weltwoche». C’est dans ce deuxième rôle que Roger Köppel est en Russie en ce moment, d’où il publie ses reportages dans des podcasts où il promet une «autre vision» des choses… mais aussi des selfies sur Twitter, assortis de commentaires qui ont fait sortir de leurs gonds certains élus. Il aime la provocation et il ne se gêne pas. Dans un tweet, il lance une pique à l’Allemagne. «Le réseau de téléphonie mobile est beaucoup plus rapide qu’à Berlin. Beaucoup plus rapide», insiste-t-il.