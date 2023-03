Roger Köppel va quitter le Conseil national

Il annonce son départ : Roger Köppel préfère la «Weltwoche» au Conseil national

«En raison de défis entrepreneuriaux accrus dans le cadre de l’expansion réussie de la «Weltwoche», j’ai décidé de quitter mon mandat parlementaire après deux législatures au Parlement fédéral et ne me représenterai pas. Je poursuivrai mon mandat de conseiller national jusqu’aux élections de l’automne, mais je laisserai alors la place à de nouvelles forces du canton de Zurich», a écrit vendredi Roger Köppel dans un communiqué.

Selon l’élu, la «Weltwoche» s’est développée de manière très réjouissante ces dernières années et est devenue plus internationale, plus diversifiée et plus interpartis. Le développement de l’entreprise requiert donc toute son attention, a déclaré le politicien UDC. En démissionnant, il souhaite également éviter d’éventuels conflits d’intérêts entre «l’orientation internationale de la «Weltwoche» et son activité politique de milice».