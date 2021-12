Conseil national – Roger Nordmann contre l’UDC: «Vous sabotez la lutte contre la pandémie!»

Lors de la discussion d’entrée en matière ce jeudi pour de nouvelles modifications de la loi Covid-19, le chef du groupe socialiste, Roger Nordmann (PS/VD), a fait monter la température dans la salle du Conseil national. Il s’en est pris vivement à l’UDC et ses représentants. Pourtant, peu avant, le chef du groupe UDC, Thomas Aeschi (UDC/ZG), avait montré un signe de bonne volonté en retirant sa proposition de non entrée en matière. Sa collègue Céline Amaudruz (UDC/GE) avait aussi déclaré avoir «pris acte» du vote populaire de dimanche.

«Et, vous, messieurs, dames de l’UDC?»

Campagne «grotesque» contre Alain Berset

Et les réponses du Vaudois ont fusé. Il a accusé l’UDC de «saboter systématiquement la lutte contre la pandémie» ou «de torpiller le système du certificat, qui permet, hors des pics épidémiques, de mener une vie plus ou moins normale». Prenant la défense du ministre de la Santé, il a ajouté: «Après avoir hurlé que les vaccins arrivaient trop tard et après avoir construit une campagne grotesque contre le conseiller fédéral Berset au sujet de la Lonza, à peine les vaccins étaient disponibles, vous avez commencé à saboter la vaccination. D’abord insidieusement, en parlant de liberté et de choix personnel, comme s’il n’y avait pas d’enjeux collectifs.»