Lorsque Roger Federer a annoncé son forfait pour l’Open d’Australie , le 28 décembre dernier, le communiqué officiel a laissé entendre que l’ancien No 1 mondial ne s’estimait pas encore prêt à reprendre la compétition, après deux arthroscopies subies à son genou droit et une année blanche en 2020. Mais la raison pourrait être tout autre.

« Si Federer ne vient pas, c'est à cause de la quarantaine, a affirmé Sa sur l’antenne d’Eurosport. Quand j'en ai parlé avec lui il y a un mois, il avait deux options: venir en famille et observer la quarantaine, ou venir seul. Dans le premier cas, Mirka et les quatre enfants n’auraient pas pu quitter leur chambre durant la quarantaine, la seule exception concernant les joueurs et leur entraînement. Mirka n'approuvait pas cette option. Federer aurait alors pu choisir de venir seul. Mais il m'a répondu ceci: «Mec, j'ai 39 ans, 4 enfants et 20 Grands Chelems. J'ai passé le temps d'être séparé de ma famille pendant cinq semaines.»