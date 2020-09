Marc Hirschi (Team Sunweb) a été contraint de courir seul après sa chute en descente. EPA

Primoz Roglic est à un contre-la-montre de remporter son premier Tour de France. Le Slovène a parfaitement géré la dernière étape alpestre de ce jeudi, entre Méribel et la Roche-sur-Foron. Le coureur de la Jumbo-Visma a même profité du passage sur le secteur empierré du Plateau des Glières pour bien montrer qu’il était le plus fort, en faisant mal à tout le monde juste en écrasant un peu plus les pédales.

Jumbo-Visma encore intraitable

Certains leaders ont bien tenté de profiter du Col des Glières, dernière difficulté classée hors catégorie sur cette Grande Boucle, pour secouer un peu le classement général. Mikel Landa est parti dans les forts pourcentages, Enric Mas a tenté de faire de même un bout plus loin, mais l’équipe de Roglic et surtout le super-équipier Sepp Kuss se sont montrés intraitables. Tadej Pogacar, qui a accéléré en fin de col, a subi le même sort.

Le grand perdant de la journée est Richie Porte, décidément pas veinard sur le Tour. L’Australien, quatrième au général, a crevé au pire moment, dans le secteur non asphalté. Il a dû attendre longtemps avant d’être dépanné et a perdu une quarantaine de seconde s dans l’affaire. Il a heureusement pu réintégrer le petit peloton des favoris à la force des mollets. Rigoberto Uran et Adam Yates avaient quant à eux craqué un peu avant.

La poisse pour Hirschi

Marc Hirschi est passé près de frapper une nouvelle fois un grand coup. Le Bernois de 22 ans est parti avec une grosse échappée matinale, puis a créé la décision et emmené quatre coureurs en disputant les points de la montagne au sommet du Cormet de Roselend. Le coureur de l’équipe Sunweb a fait de même dans les deux cols suivants et semblait bien parti pour enfiler le maillot de meilleur grimpeur. Mais l’artiste d’Ittigen est allé à la faute dans la descente du Col des Saisies, alors qu’il est un des meilleurs spécialistes de l’exercice. Il a perdu une minute dans l’affaire et personne ne lui a fait de cadeaux à l’avant.

Hirschi est revenu à une vingtaine de secondes dans la difficulté suivante, avant de plafonner et de laisser filer la victoire d’étape et les pois rouges. Le Suisse a fini l’étape avec une poignée de freins tordue, terminé quelques secondes derrière le groupe Roglic et ramassé les 2000 euros offerts au plus combatif du jour.

Doublé Ineos

Les deux meilleurs des échappées étaient des coureurs de l’équipe Ineos et l’entente parfaite entre Michal Kwiatkowski et Richard Carapaz a permis aux « Grenadiers » de s’offrir une première étape sur le Tour depuis le triomphe de Geraint Thomas à l ’ Alpe - d’Huez en 2018. Le premier a gagné sans combattre à la Roche-sur-Foron (son premier succès sur l’épreuve) et le second a enfilé le maillot à pois.