Cyclisme : Vuelta: Roglic détrôné par Taaramäe

L’Estonien a remporté en solitaire, lundi, la 3e étape du Tour d’Espagne. Il prend par la même occasion le maillot rouge de leader du classement général.

Les premières pentes du Tour d’Espagne ont tenu leurs promesses: oublié par Roglic et la Jumbo-Visma, Rein Taaramäe (Intermarché – Wanty-Gobert) a été le plus fort de son groupe d’échappée sur la montée finale vers le Picon Blanco (1re catégorie), et a pris une demi-minute d’avance sur ses premiers poursuivants au classement général.

«J’ai une bonne forme, et j’ai surtout un très bon directeur sportif (Valerio Piva, NDLR). On s’est parlé hier (dimanche) soir, on s’est dit que ça pouvait être un bon moment pour tenter quelque chose. On savait que ça allait surtout dépendre de la réponse du peloton. Mais j’y ai cru, parce que (gagner seul) je l’ai déjà fait quelques fois. J’ai cru en moi», a confié Taaramäe sur la ligne d’arrivée, offrant ainsi une première victoire d’étape sur la Vuelta à son équipe, découvre le Tour d’Espagne.