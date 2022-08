Cyclisme : Roglic fait coup double sur la Vuelta

Le Slovène a remporté la 4e étape du Tour d’Espagne et endossé le maillot rouge de leader du classement général.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma), triple tenant du titre, a remporté la 4e étape du Tour d’Espagne mardi à Laguardia (nord), et fait coup double en prenant le maillot rouge de leader.

Le coureur de 32 ans, un temps incertain avant cette édition 2022, a rassuré sur sa forme du moment en dominant aisément sur la ligne le Danois Mads Pedersen (Trek Segafredo) et l’Espagnol Enric Mas (Movistar), au sommet de la courte montée finale après une étape de 152,5 km sur les routes accidentées du Pays basque.

Vainqueur du prologue avec son équipe de la Jumbo, Roglic engrange 13 secondes de bonification sur cette 4e étape: trois secondes au sommet de la principale difficulté, le Puerto de Herrera, et dix à l’arrivée. Il possède en conséquence 13 secondes d’avance au général sur son coéquipier, l’Américain Sepp Kuss, deuxième. Trois coureurs d’Ineos Grenadiers – les Britanniques Ethan Hayder et Tao Geoghegan Hart, et le Français Pavel Sivakov – suivent à 26 secondes.