Le Slovène Primoz Roglic (au centre) a remporté la quatrième étape du Tour de France entre Sisteron et Orcieres-Merlette.

Le Slovène, favori du Tour de France, a montré sa force et s’est imposé au sommet d’Orcières-Merlette, au terme de la 4e étape (160,5 km) . Primoz Roglic bluffait sans doute un peu quand il a laissé croire la semaine avant le Grand Départ qu’il hésitait encore à s’aligner sur la Grande Boucle. Lors de la première arrivée au sommet, le coureur de la Jumbo-Visma a sans doute fait peur à pas mal de ses adversaires en l’emportant au sprint dans un groupe d’une quinzaine de coureurs, avec une facilité limite déconcertante.

Hirschi lâché

L’ancien sauteur à skis de 30 ans a remporté là sa troisième étape sur le Tour, devant son compatriote Tadej Pogacar et le Français Guillaume Martin. Le Colombien Nairo Quintana a pris la quatrième place, tandis que le maillot jaune (qu’il conserve in extremis) Julian Alaphilippe s'est contenté du cinquième rang. Dans le coup jusqu’à la flamme rouge, le Bernois Marc Hirschi a lâché dans les derniers hectomètres et a dû céder son maillot blanc de meilleur jeune.