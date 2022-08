Cyclisme: Roglic pour l’histoire, Valverde pour une dernière

Taillé pour les grimpeurs

Le parcours de cette 77e édition offrira la part belle aux grimpeurs, avec seulement six étapes de plaine sur les 21 jours de course et la découverte de nombreux cols inédits. Mais les spécialistes du chrono auront également le loisir de s’exprimer, avec notamment un contre-la-montre par équipes dès la première étape vendredi et un individuel lors de la 10e étape.