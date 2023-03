Cyclisme : Roglic revient fort dans Tirreno-Adriatico

Primoz Roglic a ponctué d’une victoire en costaud son retour en compétition lors de Tirreno-Adriatico en remportant jeudi la quatrième étape, la plus longue des sept de la course italienne (218 km), devant le Français Julian Alaphilippe.

Le Slovène de 33 ans, chef de file de l’équipe Jumbo-Visma, signe son retour après sa lourde chute sur les routes de la Vuelta en septembre, et remonte à la deuxième place au classement général à six secondes du nouveau leader, l’Allemand Lennard Kämna (Bora-Hansgroe).

De quoi nourrir des ambitions dans cette course qu’il avait remportée en 2019? «Je reviens tout juste, cela fait quelques temps que je n’étais plus là. On va y aller au jour le jour», a assuré à la RAI Roglic, opéré en octobre de l’épaule droite et dont le grand objectif de la saison est le Tour d’Italie en mai.