E-sport : Rogue et Odoamne ont enfin réussi à décrocher leur Graal

Cette fois-ci, c’était la bonne. Rogue a enfin remporté la finale du LEC, le championnat européen de «League of Legends», ce dimanche à Malmö (Suè), en battant G2 sur un sec 3-0. Avant cette victoire, l’équipe avait été deux fois finaliste malheureuse et terminé deux fois troisième lors des quatre dernières éditions. La revanche est même double pour Rogue, qui avait été battu 0-3 par G2 lors de la dernière finale au printemps et sur le même score et par le même adversaire, samedi 3 septembre, en finale de l’Upper Bracket.