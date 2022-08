E-sport : Rogue remet l’Europe sur le toit de «Rainbow Six Siege»

Plus de mille jours après le sacre de Natus Vincere en finales de la Pro League, la traversée du désert de l’Europe sur «Rainbow Six Siege» a enfin pris fin: dimanche, les Européens de Rogue ont remis le Vieux-Continent sur le toit du monde en s’adjugeant le Major de Berlin face aux Brésiliens de FaZe Clan. Une véritable consécration pour le nouveau roster de la structure, qui a vu l’Allemand Cryn et le Britannique LeonGids être rejoints par le Finlandais Kantoraketti, le Néerlandais Deapek et le Suédois Spoit en cours d’année.