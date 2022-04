Tour de Romandie: Rohan Dennis tient bon dans l’étape de montagne

Le Colombien Sergio Higuita s’est imposé ce samedi à Zinal. AFP

L’étape reine du 75e Tour de Romandie, disputée ce samedi entre Aigle et Zinal, n’a pas débouché sur le moindre chambardement au classement général. L’Australien Rohan Dennis a réussi à conserver son maillot de leader, alors que c’est le Colombien Sergio Higuita qui a remporté cette 4e et avant-dernière étape de la boucle romande 2022.

Comme souvent dans les grosses étapes de montagne, une échappée s’est formée assez rapidement, avant même la première difficulté de la journée, la montée vers Nax. On a ainsi vu le Suisse Nils Brun dans les premières places de la course pendant un bon moment. Mais ce groupe d’échappés s’est rapidement effiloché, et au pied de l’ascension finale vers Zinal, ils n’étaient plus que trois en tête.

De 3’30’’ en début de montée, l’écart s’est progressivement réduit, et les deux derniers résistants – les Espagnols Ion Insausti Izaguirre et Óscar Rodríguez Garaicoechea – ont été repris à Grimentz, à un peu moins de 10 kilomètres de l’arrivée. C’est peu après que le Colombien Rubio Reyes a porté une attaque qui a semblé pouvoir être couronnée de réussite, mais il a été rejoint par le groupe des favoris à 500 mètres de la ligne, et c’est à ce moment-là que Higuita a porté son effort.

Tout se jouera donc dimanche, lors du contre-la-montre en côte entre Aigle et Villars-sur-Ollon. Il apparaît d’ores et déjà que le vainqueur de l’an passé, le Britannique Geraint Thomas, ne pourra pas jouer la gagne cette année. Il n’a en effet pas réussi à tenir le rythme du peloton des favoris et a lâché prise à 8 kilomètres de l’arrivée. Il pointe désormais à la 23e place du général, avec un retard conséquent de 1’55’’.