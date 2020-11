Série : Rohff dans la saison 2 de «Validé»

Le réalisateur de la série a partagé une série de clichés sur laquelle on voit le rappeur dont on ignore encore le rôle.

En liberté conditionnelle depuis novembre 2019, le Français de 42 ans a pu prendre part à la deuxième saison, comme le montrent plusieurs photos partagées par Franck Gastambide sur Instagram. Aucune information n’a été donnée sur le rôle du rappeur. On sait en revanche qu’il aura Tunisiano et Aketo, du groupe Sniper, Alonzo, et YL comme partenaires.