Jordanie : Roi Abdallah II: «La sédition a été étouffée dans l’oeuf, je vous l’assure»

Le monarque jordanien a affirmé mercredi que la crise qui a secoué le royaume, et dans laquelle son demi-frère Hamza a été accusé de complot, était terminée. Ce dernier se trouverait chez lui «sous la protection» du roi.

«Cela a été douloureux pour moi»

«Je vous assure que la sédition a été étouffée dans l’oeuf. Le défi de ces derniers jours n’a pas été le plus dangereux pour la stabilité du pays mais cela a été le plus douloureux pour moi», a-t-il indiqué dans un message lu en son nom à la télévision publique.

«Hamza est aujourd’hui avec sa famille dans son palais, sous ma protection. Il s’est engagé devant la famille (hachémite) à suivre le chemin de ses parents et de ses grands-parents, à être fidèle à leur message et à placer l’intérêt de la Jordanie, de sa Constitution et de ses lois au-dessus de toutes autres considérations», a-t-il indiqué.