DJ stars et roi de l’eurodance à Monthey

Monthey (VS) : Roi de l’eurodance et DJ stars mettront le feu à la patinoire

La Valaisanne fera danser 3000 amateurs de sons électroniques et des années 1990 et 2000, les 29 et 30 avril 2022 à Monthey.

La soirée dédiée aux années 1990 et 2000 avait affiché complet en 2019. DR

Ce n’est pas le puck qui fera vibrer les spectateurs de la patinoire du Verney durant les soirées de La Valaisanne, mais bien le son craché par les enceintes montées pour l’occasion. Il faut dire que les organisateurs ont l’habitude de transformer l’endroit en «plus grand dancefloor du Valais» depuis qu’ils y ont organisé leur première soirée en 2016.

Pour cette nouvelle édition, où 3000 personnes sont attendues, le hip-hop, le reggaeton ou encore la musique électronique seront rois le vendredi 29 avril 2022. Outre le médiatique ex-footballeur international Djibril Cissé, on retrouvera derrière les platines Diego Miranda. Le DJ figure dans le top 100 de «DJ Mag» depuis 2013 et est l’auteur de multiples singles à succès, comme «Nashville», «Boomshakalak» ou encore «With U». L’artiste de 43 ans, qui définit son style de musique électronique comme groovy et énergique, est un metteur d’ambiance hors pair en live. Il deviendra d’ailleurs dans quelques mois le premier Portugais à mixer sur la scène principale du festival Tomorrowland, en Belgique.

Le samedi 30 avril 2022, changement radical d’ambiance avec une soirée consacrée aux années 1990 et 2000 laissée entre les mains du spécialiste bien connu en Suisse romande DJ Othello. Côté live, c’est Rednex, groupe créé et produit par le Suédois Patrick Edenberg, qui mettra le feu avec ses tubes, dont le célèbre «Cotton Eye Joe», titre inspiré par une chanson folklorique afro-américaine du XIXe siècle.

L’affiche de La Valaisanne Vendredi 29 avril 2022: Djibril Cissé, Diego Miranda, Boy Teddy, Arzo, Maximarcus, Sane, Frank C, Rodriguez, Denny. Samedi 30 avril 2022: Rednex, Othello. Infos & billetterie: oniriafestival.com