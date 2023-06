Roland-Garros 2023: un choc de titans entre Alcaraz et Djokovic

La demi-finale de Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic est attendue par tous.

C’est le match que tout le monde voulait voir, et eux voulaient le jouer, question de suprématie: avant de pouvoir viser le trophée, Carlos Alcaraz (ATP 1) et Novak Djokovic (ATP 3) s’affrontent vendredi, en demi-finales à Roland-Garros, pour la première fois en Grand Chelem. Voici les clés de cette rencontre entre l’Espagnol et le Serbe.