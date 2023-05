Roland-Garros 2023: Bien que défait, Stan Wawrinka a rendu fiers ses parents

Isabelle, la maman, a filé tout de suite. Trop d’émotions: la défaite de Stan Wawrinka , au deuxième tour de Roland-Garros, aura été glorieuse, mais justement pour cela, douloureuse pour la maman du champion battu en cinq sets par l’Australien Kokkinakis (6-3 5-7 3-6 7-6 3-6). Alors on a attendu le papa. Wolfram s’est donné un peu plus de temps pour quitter le court Simonne-Mathieu. Il voulait goûter à quelque chose d’insaisissable: l’instant.

Oui, tout. Des bonheurs et des douleurs, des sourires et des grimaces. «C’était comme lors du premier tour face à Ramos-Vinolas, dit le papa de Stan. On est passés par tous les états d’âme. Et d’ailleurs, le match a duré aussi longtemps, presque à la minute près.» Trois minutes de plus, pour être exact.