Roland-Garros: Ruud et Rune passent en 8es de finale

Sa moitié de tableau, déjà moins fournie que celle du haut, s'est encore éclaircie avec les défaites prématurées du No 2 mondial Daniil Medvedev et de Jannik Sinner (9e). Mais il reste le finaliste de l'an dernier, Casper Ruud (4e), qu'il pourrait affronter en quarts, et Alexander Zverev (27e), lourdement blessé à la cheville alors qu'il menait la vie dure à Nadal en demi-finale l'an dernier.

À Paris, Rune se présente comme l'un des principaux outsiders face aux grands favoris Carlos Alcaraz (No 1 mondial) et Novak Djokovic (3e). Depuis le début de la saison sur terre battue, il a notamment joué deux finales de Masters 1000, à Monte-Carlo et Rome, où il a été battu respectivement par Rublev et Medvedev. Deux joueurs qui jouissaient, comme lui, du statut d'outsider à Paris mais qui ont déjà été éliminés.