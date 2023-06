Roland-Garros 2023: Surprise à Paris: Sinner éliminé par Altmaier

L’Allemand, huitième-de-finaliste à Roland-Garros en 2020, affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov (29e) pour une place en huitièmes de finale. Pour Sinner, qui incarne avec le No 1 mondial Carlos Alcaraz et le No 6 Holger Rune, 20 ans tous les deux, la relève du tennis mondial, il s’agit d’un échec cuisant.