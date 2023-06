Roland-Garros 2023: Swiatek se qualifie facilement pour le 2e tour

Dans la première manche, Swiatek a rapidement mené 3 jeux à 0 grâce à un double break, avant de voir Liu revenir à hauteur. Elle a alors remis le pied sur l’accélérateur et n’a plus perdu qu’un seul des dix derniers jeux de la partie. Le score est toutefois sévère pour la Californienne dans le second set, puisqu’elle s’est procuré plusieurs occasions de breaker la No 1 mondiale. En vain.